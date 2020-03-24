السلطات الهولندية: 811 إصابة و63 حالة وفاة جديدة بكورونا

رويترز

أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 17 بالمئة عن أمس ليصل العدد الكلى إلى 5560 حالة، وقال معهد الصحة الوطنى فى تقريره اليومى إن هناك 63 حالة وفاة جديدة مما يرفع الإجمالى إلى 276 حالة.

وذكر المعهد، أن الإجراءات التى اتخذت هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، سيبدأ أثرها فى الظهور فيما يتعلق بعدد الحالات "فى نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".

وكانت السلطات المعنية فى دولة هولندا، قد أعلنت يوم أمس الاثنينن عن تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تسجيل 545 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749.

يمتد تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للتأثير على كافة مناحى الحياة البشرية، فى ظل سهولة انتشاره، ولكن يبقى لهذا للفيروس تأثير آخر حيث يتم التخلص حاليا من ملايين الزهور بشكل يومى فى هولندا فى ظل تراجع الطلب عليها جراء تفشى هذا الفيروس، ويحدث ذلك للمرة الأولى.

وفيما أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها بالأمس، أن هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا.