اليوم السابع
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فى محل إقامتهم ..

الرعاية الصحية: تسليم الأدوية لـ30 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة المنتفعين ببورسعيد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:08 م
الرعاية الصحية: تسليم الأدوية لـ30 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة المنتفعين ببورسعيد الفريق الطبى
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قرارها بتسليم العلاج الشهرى لـ30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من المسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، مجانًا فى محل سكنهم، يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التى تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، وأشارت الهيئة أنه تم البدء اليوم فى تسليم الأدوية لـ حوالى 200 منتفع.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هذه الخدمة المجانية تهدف إلى تقليل الكثافات العددية للمواطنين المترددين على العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتي يتم صرف الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة من خلالها.
 
وأوضح السبكي أنه تم التواصل تليفونيًا مع أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال بياناتهم المسجلة بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة بملفاتهم الطبية الإلكترونية والمسجل بها التشخيص الطبى والأدوية المقررة سواء أدوية لعلاج "الضغط أو السكر أو التصلب المتعدد"، أو غيرها من الأمراض المزمنة، والذين يبلغ عددهم حوالى 30 ألف مريض، لتحديد موعد لتسليمهم أدويتهم المقررة فى محل إقامتهم.
 
وأشار السبكى إلى تطوع بعض أعضاء الفريق الطبى من العاملين بالوحدات والمراكز التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد، لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أى مقابل مادى نظير ذلك، وخارج مواعيد عملهم الرسمية، وذلك حرصًا منهم على سلامة أصحاب هذه الأمراض لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، يأتى ذلك  اتساقًا مع المبادرة التي أطلقها الفريق الطبى من العاملين بالهيئة بهاشتاج "خليك في بيتك" منذ 19 مارس الجارى والتى تدعو إلى إلتزام المواطنين فى المنازل وخصوصَا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
 
لافتًا إلى تطوع بعض الشباب من محافظة بورسعيد لتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في أماكن إقامتهم بدون أي مقابل، كاستجابة سريعة للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار " كلنا جبهة واحدة" والتي تدعو إلى تكاتف كافة الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا منهم على المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع جهود العاملين بالقطاع الطبي.
 

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