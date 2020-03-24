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الرئيس الجزائرى يتسلم مقترحات مراجعة الدستور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:37 م
الرئيس الجزائرى يتسلم مقترحات مراجعة الدستور الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب مصطفى عنبر

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استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور محمد لعرابة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية ،وحسب البيان، تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المرحلة.

ووجه الرئيس "تبون" الشكر لأعضاء اللجنة على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة الإرادة في التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا في بناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها.

 

وأضاف البيان ، أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حين تحسن هذه الظروف".

 

 


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