الرئيس التونسى يبحث حشد الدعم المالى لبلاده وتوفير معونات لمجابهة كورونا

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بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجيته نور الدين الري، دور الوزارة فى هذه الفترة الصعبة والدقيقة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية خاصة فى مجال حشد الدعم المالى لتونس وتوفير المعونات الصحية لمجابهة جائحة كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الذى أطلع الرئيس التونسى على الجهود التى قامت بها الوزارة من أجل استكمال عودة التونسيين غير المقيمين العالقين فى عدة أماكن فى العالم.

وأضافت، أن الرئيس التونسى "أسدى تعليماته ببذل قصارى الجهد لاستكمال عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، مع الحرص على إلزام العائدين بالحجر الصحى فور وصولهمإلى تونس".

وأشارت إلى أن اللقاء "تناول أيضا سبل تفعيل دور تونس على المستوى الإقليمى والدولى وخاصة فى ما يتعلق بالمبادرة التى أطلقها قيس سعيد المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها إلى تفعيل التضامن الدولى الدولى لمقاومة الجائحة وتداعياتها التى تتجاوز قدرات أى دولة فى العالم".