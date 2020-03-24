اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يبحث حشد الدعم المالى لبلاده وتوفير معونات لمجابهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:43 م
الرئيس التونسى يبحث حشد الدعم المالى لبلاده وتوفير معونات لمجابهة كورونا الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجيته نور الدين الري، دور الوزارة فى هذه الفترة الصعبة والدقيقة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية خاصة فى مجال حشد الدعم المالى لتونس وتوفير المعونات الصحية لمجابهة جائحة كورونا.
 
وذكرت الرئاسة التونسية، أن قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية الذى أطلع الرئيس التونسى على الجهود التى قامت بها الوزارة من أجل استكمال عودة التونسيين غير المقيمين العالقين فى عدة أماكن فى العالم.
 
وأضافت، أن الرئيس التونسى "أسدى تعليماته ببذل قصارى الجهد لاستكمال عمليات الإجلاء بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، مع الحرص على إلزام العائدين بالحجر الصحى فور وصولهمإلى تونس".
 
وأشارت إلى أن اللقاء "تناول أيضا سبل تفعيل دور تونس على المستوى الإقليمى والدولى وخاصة فى ما يتعلق بالمبادرة التى أطلقها قيس سعيد المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها إلى تفعيل التضامن الدولى الدولى لمقاومة الجائحة وتداعياتها التى تتجاوز قدرات أى دولة فى العالم".
 

تونس

الرئيس التونسى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 114

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:01 م

الجيش التونسى يضاعف الدوريات لفرض حظر التجوال.. وتسجيل 25 إصابة جديدة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:05 م

تونس تبدى استعدادها لإرسال وفد طبى لمساعدة إيطاليا فى مواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:35 م

تونس تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:15 م

تونس: تفعيل العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:37 ص

الصحة التونسية تتوقع تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال أيام بعد اكتشاف بؤر جديدة

الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة