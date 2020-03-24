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الدفاع المدنى اللبنانى يفحص درجة حرارة المارة ويحثهم على الحجر المنزلى.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:58 ص
الدفاع المدنى اللبنانى يفحص درجة حرارة المارة ويحثهم على الحجر المنزلى.. صور سيارات الدفاع المدنى اللبنانى
كتب هيثم سلامة

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نشر الدفاع المدنى اللبناني بالتعاون مع وحدة إدارة الكوراث، نقاط متعددة لفحص حرارة المارة وحثهم على ضرورة الالتزام بالحجر الصحى، وذلك فى إطار الوقاية من فيروس كورونا القاتل. 
 
الدفاع المدنى اللبناني، علق عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :"نقاط متعددة لعناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور لفحص حرارة المارة وحث المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي".
 
الدفاع المدنى اللبنانى (1)

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 256 وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، دعا إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الدفاع المدنى اللبنانى (1)
 
الدفاع المدنى اللبنانى (2)
 

وقال بري -فى تصريح لـ مستقبل ويب (البوابة الرقمية لتيار المستقبل)، إنه طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قبل يومين، بإعلان حالة الطوارئ "وقد وعدني بتحقيق ذلك الإجراء ولكنني لا أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن".

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 248 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

من ناحية أخرى، أكد بري أن الطرح الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان في صورة تشريع لتقنين الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال في القطاع المصرفي) أمر غير وارد لديه، مشددًا على أنه يخالف أحكام الدستور ويسيء للمودعين في البنوك.

وأثار هذا الإجراء انتقادات عديدة بين اللبنانيين في ضوء مخالفته للقانون وكذلك التباين الكبير بين البنوك وبعضها البعض في السقوف والحدود القصوى التي وضعها كل بنك لقيمة السحوبات المالية بالدولار للمودع، في ظل حالة من النقص والشُح الكبير في الدولار بالأسواق.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

لبنان

حظر التجول

فحص المارة

درجة الحرارة

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