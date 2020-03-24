الدفاع الروسية: تفجير مدرعتين للقوات التركية على يد إرهابيين بإدلب السورية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عناصر تشكيلات إرهابية فجروا، اليوم الثلاثاء، مدرعتين عسكريتين للقوات التركية فى منطقة إدلب شمال غربى سوريا، وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحرى أوليغ جورافلوف - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء - : "تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركى اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار فى منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف جورافلوف، "تم يوم 24 مارس انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن فى محافظة إدلب. وأدى الانفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين".

وشدد على أن التشكيلات الإرهابية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 عمليات قصف فى منطقة إدلب، بنما لم يتم رصد أى انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وختم بالقول: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع فى الأراضى التى تخضع لسيطرتهم".

وفى 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب وأردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر فى إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار فى المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإنشاء "ممر آمن" فى مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة منذ 15 من الشهر ذاته.