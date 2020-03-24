اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: تفجير مدرعتين للقوات التركية على يد إرهابيين بإدلب السورية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:36 م
الدفاع الروسية: تفجير مدرعتين للقوات التركية على يد إرهابيين بإدلب السورية اليات الجيش التركى بسوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عناصر تشكيلات إرهابية فجروا، اليوم الثلاثاء، مدرعتين عسكريتين للقوات التركية فى منطقة إدلب شمال غربى سوريا، وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحرى أوليغ جورافلوف - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء - : "تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركى اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار فى منطقة إدلب لخفض التصعيد".
 
وأضاف جورافلوف، "تم يوم 24 مارس انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن فى محافظة إدلب. وأدى الانفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين".
 
وشدد على أن التشكيلات الإرهابية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 عمليات قصف فى منطقة إدلب، بنما لم يتم رصد أى انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.
 
وختم بالقول: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلى عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع فى الأراضى التى تخضع لسيطرتهم".
 
وفى 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب وأردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر فى إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار فى المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإنشاء "ممر آمن" فى مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة منذ 15 من الشهر ذاته.
 

روسيا

الدفاع الروسيه

سوريا

الجيش التركى

تركيا

ادلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا ترسل سفينة محملة بسيارات إسعاف باتجاه سوريا بعد تفشى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:55 م

قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعلن وقف القتال لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 م

الأمم المتحدة تسعى لهدنة وإطلاق سراح سجناء لمحاربة كورونا فى سوريا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:53 م

إرهابيو تركيا يخترقون اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب فى سوريا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:03 م

شاهد.. إجراءات كشف فيروس كورونا على وزير الدفاع الروسى عقب عودته من سوريا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:18 م

وزير الدفاع الروسى يخضع لاختبار فيروس كورونا بعد عودته من سوريا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:37 ص

الصليب الأحمر الدولى يبدى استعداده لمساعدة سوريا فى مكافحة تفشى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة