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الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:00 ص
الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر استهداف المقاهي ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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توجه وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاستهداف المراكز التعليمية والمقاهي والمطاعم، والمحال التجارية التي تعرض منظفات ومطهرات مجهولة المصدر وترفع أسعارها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.

وتستهدف الحملات الأمنية كافة المخالفات، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وجهت حملاتها التموينية المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها عن ضبط 1106 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 150 قضية حجب سلع وتلاعب بالأسعار، وضبط 1879 مخالفة على مستوى الجمهورية فى مجال غلق المقاهى والمطاعم والمولات.

وأثمرت الحملات عن غلق 665 مكان نشاط تعليمى أو تجمعات طلابية "مراكز الدروس الخصوصية".


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