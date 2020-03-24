الداخلية الكويتية تنفى فيديوهات خروج المقيمين وقت الحظر: قديمة

كتب هيثم سلامة

نفت وزارة الداخلية الكويتية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن خروج بعض المقيمين في مخالفة قرار الحظر، مشيرة أنها غير صحيحه، وأن تلك المقاطع تم دبلجتها لإثارة حالة من البلبلة .

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بدولة الكويت، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن خروج بعض المقيمين ومخالفة قرار الحظر غير صحيحه .

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن خروج بعض المقيمين ومخالفة قرار الحظر غير صحيحه ....



وأكدت الادارة أن هذه مقاطع قديمة وتم دبلجتها لإثارة حالة من البلبلة وعدم الاستقرار حيث جاري التحري pic.twitter.com/FiS3Pj9dJ5 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 23, 2020

وأكدت وزارة الداخلية ، من خلال حسابها بموقع تويتر:"أن هذه مقاطع قديمة وتم دبلجتها لإثارة حالة من البلبلة وعدم الاستقرار حيث جاري التحرى من قبل الامن الجنائي اداره الجرائم الإلكترونية عن هوية من قام بنشر هذه المقاطع والعمل على ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه".





وأضافت :"وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالإخوة المواطنين والمقيمين بعدم تداول اي مقاطع أو معلومات غير صحيحة".

وكان أصدر مجلس الوزراء الكويتي، ليل السبت الأحد، قرارا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".

يشار أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وصول كمية من أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) عن طريق الحمض النووي اليوم الأحد؛ لتكون الكويت أول دولة في المنطقة توفر مثل هذا الفحص.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن الكويت ممثلة بوزارة الصحة، قامت بجلب تلك الفحوصات، بعد أن وافقت عليها استثنائيا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) فى 12 مارس الجاري.