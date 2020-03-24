الحلقة الخامسة.. كيف تحمى نفسك والمجتمع من الإصابة بفيروس كورنا "فيديو"

كتبت ـ رباب فتحى

على مدار الأيام الماضية قدم "اليوم السابع" سلسلة من الفيديوهات للإجابة على الاستفسارات الأكثر شيوعًا حول فيروس كورونا المستجد استنادًا على مناقشات مع مختلف الخبراء من المعاهد المشهورة، وتحليل لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الهندية.

ناقشنا فى سلسلة الفيديوهات بداية من الحلقة الأولى وحتى الرابعة، حقيقه الفيروس ونشأته وأعراضه وكيفية التفرقة بينه وبين نزلات البرد العادية، وفى الحلقة الخامسة والأخيرة نستعرض معكم مجموعة من الأرقام التى تشرح طبيعة الفيروس وكيف تحمى نفسك ومجتمعك؟.

‎هل يمكن علاج فيروس كورونا؟

‎نعم.

‎يتم تقديم رعاية طبية قائمة على الأعراض وقد أثبتت فعاليتها.

‎لا يوجد علاج محدد أو لقاح متاح للفيروس التاجى الجديد حتى الآن.

هل أكل الثوم يمنع الإصابة بفيروس كورونا؟

‎لا يوجد دليل علمى يثبت قدرته على الحماية ضد الفيروس.

‎هل سيوقف الطقس الدافئ اندلاع كوفيد-19؟

‎وفقًا للخبراء فى هذا المجال، من المرجح أن تقلل الحرارة والطقس الدافئ من انتشار كوفيد-19

‎إلى متى يظل فيروس كورونا على الأسطح أو الأشياء؟

‎يبقى ما يصل إلى 8-10 ساعات

‎ما نوع القناع الذى يجب ارتداؤه للحماية من فيروس كورونا؟

‎الأقنعة الجراحية ذات الثلاث طبقات جيدة بما يكفى لاحتواء الفيروس.

‎قلق كبير.. ما مدى سهولة انتشاره؟

‎يبدو أن الفيروس الذى يسبب كوفيد-19 ينتشر بسهولة وبشكل مستمر، ‎لا يظهر الانتشار المجتمعى إلا فى بعض المناطق الجغرافية المتضررة مثل الصين وجمهورية كوريا وإيران وإيطاليا وهونج كونج، إلخ.

‎3 "ح" كل ما يلزم لهزيمة فيروس كورونا!

‎وجه قلقك إلى هذه الـ 3 أهداف القابلة للتنفيذ:

1. حماية أنفسكم.

‎2. حماية أحبائك.

‎3. حماية مجتمعك

‎حماية أنفسكم:

‎اغسل يديك بانتظام بالكثير من الصابون والماء.

‎اجعل المطهر الذى يحتوى على الكحول جاهزًا للأوقات التى لا يتوفر فيها الماء والصابون.

‎لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك بأيدى غير نظيفة.

‎حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من أى شخص يسعل أو يعطس.

‎اتبع التحية دون لمس لعدم تعاقب الجراثيم. يفضل التلويح باليد بالمصافحة.

‎حماية أحبائك:

‎لا تعطس أو تسعل فى يديك. استخدم منديل وأرميه بعيدًا أو عطس فى الجانب الداخلى من مرفقك.

‎لا تسافر أو تزور الأماكن المزدحمة إذا كنت مريضًا.

‎ارتدِ قناعًا إذا كنت مريضًا وأيضًا إذا كنت تعتنى بشخص يعانى من الأعراض.

‎حماية مجتمعك:

‎إذا كنت تشعر بتوعك، فاطلب العناية الطبية.

‎إذا كنت تعانى من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس، فابق فى المنزل. اتصل بأخصائيى الرعاية الصحية واتبع نصائحهم.

‎لا تشارك "أى رسالة معاد توجيهها فقط". فقط شارك المعلومات الأصلية القادمة من خلال الخبراء الطبيين.