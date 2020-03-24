اليوم السابع
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الجيش اللبنانى يصنع الكمامات الطبية وتوزيعها على جنوده للوقاية من كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:06 م
الجيش اللبنانى يصنع الكمامات الطبية وتوزيعها على جنوده للوقاية من كورونا.. صور الجيش اللبنانى
كتب محمد تهامى زكى

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بدأت بعض وحدات من الجيش اللبنانى، فى تصنيع الكمامات الطبية ذات المواصفات الصحية، لتسهيل حصول العسكريين عليها للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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وقال الحساب الرسمى للجيش اللبنانى، عبر حسابه على تويتر: "فى إطار مواكبتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتمّ توزيعها على العسكريين".

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

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وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.
 
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وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية، على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

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وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.


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