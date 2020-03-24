اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:37 م
خالد صلاح
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الجيش الاسرائيلى يطالب بتولى ملف كورونا والتعامل على أن البلاد فى حالة حرب

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:53 م
الجيش الاسرائيلى يطالب بتولى ملف كورونا والتعامل على أن البلاد فى حالة حرب رئيس وزراء إسرائيل وقيادات الجيش
وكالات

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طالب الجيش الاسرائيلي أن يتولى هو التعامل مع ملف تفشي "كورونا"، حيث قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه يجب التعامل مع هذه الأزمة على أساس أن البلاد في حالة حرب.
 
وذكر موقع قناة روسيا اليوم ، أن الجيش الإسرائيلى يطالب باستلام ملف نتنياهو: قد نصل إلى مليون مصاب في غضون شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا، وطالب مسؤولون أمنيون بنقل مسؤولية وقف انتشار الفيروس من وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع.
 
ونقلت وكالة "كان" العبرية عن مصدر أمني أن هذا الوقت ليس هو المناسب لإجراء التجارب، ويتعين تكليف هيئة تتمتع بنظرة استراتيجية وخبرة في اتخاذ قرارات مصيرية ومواجهة مشاكل لوجيستية، تكليفها بإدارة أزمة "كورونا".
 
وتتزامن هذه التطورات مع تسجيل قفزة كبيرة فى عدد الإصابات في إسرائيل، حيث وصل وفقا المعطيات الرسمية إلى 1656 حالة.
 
وقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من أن تصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر، وحالات الوفاة إلى 10 آلاف حالة، إذا لم تتخذ اجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس.
 
ومن المقرر ، أن يتم افتتاح مختبر داخلى فى الجيش الإسرائيلى، لإجراء اختبارات للجنود والضباط الإسرائيليين للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس، وسيُدير المختبر عسكريون تابعون للقطاع الصحى فى الجيش الإسرائيلى وبمشاركة أطباء يعملون في المختبرات المدنية.
 
وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق تام في الدولة، ستُخصص نحو 8 كتائب عسكرية لمساعدة الشرطة.
 
ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإن 23 حالة مؤكدة تم تسجيلها في صفوف الجيش الإسرائيلى، ويخضع حاليا للحجر الصحى 5579 جنديا من الخاضعين للخدمة الإلزامية، وعاملون في الجيش الإسرائيلى.
 

الجيش الإسرائيلى

كورونا

اسرائيل

فيروس كورونا

بنيامين نتنياهو

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