الجيش الإسباني يعقم شوارع المدن ودور المسنين لوقف تفشي كورونا.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو متداولة أفرادًا من الجيش الإسباني وهم ينتشرون في شوارع المدن الإسبانية، ويقومون برش الأماكن العامة ودور المسنين بسبب انتشار وباء كورونا بين كبار السن لضعف أجهزتهم المناعية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديوهات لسيارات الإطفاء ومعدات من الجيش وهي تجوب شوارع ومراكز المدينة لتعقيمها من الفيروسات وترش المقاعد فى الشوارع والجدران لوقف تفشي الوباء العالمي.

Public spaces and elderly people’s homes sprayed with disinfectant by members of Spanish military as nation fights coronavirus pandemic.



The country has over 35,000 confirmed COVID-19 cases, and more than 2,300 coronavirus-related deaths. https://t.co/JDFSi7l720 pic.twitter.com/YaDbamf8XP