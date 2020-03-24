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الجيش الإسباني يعقم شوارع المدن ودور المسنين لوقف تفشي كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:25 م
الجيش الإسباني يعقم شوارع المدن ودور المسنين لوقف تفشي كورونا.. فيديو الجيش الاسباني يعقم البلاد
كتب محمد شعلان

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أظهرت لقطات فيديو متداولة أفرادًا من الجيش الإسباني وهم ينتشرون في شوارع المدن الإسبانية، ويقومون برش الأماكن العامة ودور المسنين بسبب انتشار وباء كورونا بين كبار السن لضعف أجهزتهم المناعية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية فيديوهات لسيارات الإطفاء ومعدات من الجيش وهي تجوب شوارع ومراكز المدينة لتعقيمها من الفيروسات وترش المقاعد فى الشوارع والجدران لوقف تفشي الوباء العالمي.

 

كانت قد سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

كما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 2696 شخصًا، فيما اقترب عدد حالات الإصابة من 40 ألف حالة.

وقامت الحكومة الإسبانية في مدريد الموافقة على  تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مول تجارى إلى مشرحة مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث إن المحارق لم تستوعب الكم الكبير من الجثث، حيث يتم استخدامها في حفظها.

وذكرت تقارير إخبارية، أن مجلس المدينة والحكومة وافقوا على تحويل حلبة قصر الجليد إلى مشرحة، التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع وكانت تستخدم كمركز ترفيهي وبطولات التزلج على الجليد، والتي تتواجد في إحدى مولات التسوق المليئة بالمتاجر والمطاعم، ومن المرجع أن تصل الجثث الليلية، حيث لم تستقبل محارق الجثث الـ 14 عن قبول جثث جديدة لأن العمال ليس لديهم المعدات الكافية.

وعلى جانب آخر، اضطرت الحكومة الإسبانية في مدريد الموافقة على  تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مول تجارى إلى مشرحة مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث إن المحارق لم تستوعب الكم الكبير من الجثث، حيث يتم استخدامها في حفظها. 


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