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التضامن : حشد جهود المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:44 م
التضامن : حشد جهود المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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عقدت نيفين القباج ، وزير التضامن الاجتماعي ، اجتماعاً تنسيقياً لحشد جهود المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا ، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا وتأثيرها على المجتمع المصري وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات لتنسيق الجهود وحشد الموارد وتقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية وغرفة العمليات بمجلس الوزراء


وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي ، علي ضرورة التنسيق بين الوزارة وكل الجمعيات التى تحمع تبرعات لصالح متضررى الكورونا والأسر المتضررة مع التأكيد علي تشجيع كل من تبرع او قدم دعم علي الاستمرار في تقديم مزيدا من الدعم.

كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي بضرورة دراسة آلية حشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الاسر المتضررة من الأزمة ووضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات وايضا جهود المتطوعين واعداد قاعدة بيانات بكل المتطوعين في المحافظات والمراكز والقرى مع بيان المهارات والأنشطة التي يمكن للمتطوعين تنفيذها . كما تم الاتفاق على القيام بعدد من الأنشطة التوعوية بالاعتماد على الرسائل التي انتجتها وزارة الصحة المصرية لتوحيد رسائل التوعية والتنوع في استخدام الوسائل لإيصالها للجمهور .



 


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