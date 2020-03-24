اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:20 م
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البحرية الأمريكية: إصابة ثلاثة بحارة على متن حاملة طائرات بكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:55 م
البحرية الأمريكية: إصابة ثلاثة بحارة على متن حاملة طائرات بكورونا حاملة طائرات أمريكية
رويترز

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قال مسئولون فى البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات أكدت إصابة ثلاثة بحارة أمريكيين على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت فى المحيط الهادى بفيروس كورونا لتكون إصابتهم هى الأولى بالفيروس على متن سفينة عسكرية أمريكية فى البحار.
 
وقال توماس مودلى، القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكى فى مؤتمر صحفى، إن البحارة الثلاثة خضعوا للحجر الصحى ويجرى نقلهم من السفينة. وعلى متن السفينة حوالى خمسة آلاف فرد.
 
وقال قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداى، إن آخر مرة تواجدت فيها السفينة بميناء كانت فى فيتنام قبل حوالى 15 يوما.
 
 
و على صعيد أخر ، كانت القاعدة البحرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو فى كوبا، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إصابة بحار أمريكى بفيروس كورونا ليسجل أول حالة إصابة بالفيروس فى القاعدة البحرية، وذكر بيان أصدرته القاعدة البحرية الأمريكية، ونقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أنه تم عزل البحار المصاب بالفيروس ويخضع الآن للعلاج، كما يجرى العمل على تتبع الأشخاص الذين خالطوه.
 
وأضاف البيان، أن القاعدة البحرية طورت استراتيجية تخفيف صارمة لتقليل تفشى فيروس كورونا وللحفاظ على صحة القوات الأمريكية.
 
وأعلنت القاعدة، اتخاذ عدة إجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا، من بينها فحص جميع الوافدين للقاعدة.
 
وتضم القاعدة البحرية، 6 آلاف قوة أمريكية وأفراد أسر ومقاولين ومعتقل جوانتانامو، الذى يضم 40 سجينًا.
 

امريكا

البحريه الامريكيه

الجيش الامريكى

كورونا

فيروس كورونا

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