اليوم السابع
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البابا فرنسيس: الأطباء والممرضون قدموا مثالا للبطولة بالاعتناء بمرضى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:39 م
البابا فرنسيس: الأطباء والممرضون قدموا مثالا للبطولة بالاعتناء بمرضى كورونا البابا فرنسيس
ريهام عبد الله

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أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الأطباء والممرضين والكهنة، الذين فقدوا حياتهم خلال الاعتناء بمرضى فيروس كورونا المستجد، قدموا مثالا على البطولة فى العناية بالمرضى.

 

وقال البابا فرنسيس فى تغريدة عبر الحساب الرسمى له باللغة العربية عبر تويتر: "خلال هذه الأيام توفيَّ العديد من الأطباء والكهنة، وممرضون كثيرون نالوا العدوى لأنّهم كانوا في خدمة المرضى. أشكر الله على مثال البطولة الذي يقدّمونه في الاعتناء بالمرضى. لنصلِّ معًا من أجلهم ومن أجل عائلاتهم".

 

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

وكان الفاتيكان، قد قال، إن رحلة البابا فرنسيس إلى مالطا والتى كانت مقررة يوم 31 مايو ، تأجلت إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا العالمي.

 

وكان من المقرر أن تكون هذه هي الرحلة الأولى التي يقوم بها أحد باباوات الكنيسة الكاثوليكية منذ عشر سنوات إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

 

وكان من المتوقع أن يتحدث البابا فرنسيس خلال الزيارة عن حقوق المهاجرين.

 

وكان البابا فرنسيس، دعا أإلى الصلاة من أجل ضحايا فيروس كورونا الجديد، وأسرهم الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم، وذلك خلال صلاة التبشير الملائكى  الأحد الماضى، التي بثتها إذاعة الفاتيكان عبر الإنترنت، وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلي من أجلهم. من أجل أسرهم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم في تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم ".

 

ووفق وكالات الانباء ذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكي، الأحد الماضى، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول: "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون ... يموتون وهم بمفردهم ... بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".

 

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم قد يشهد فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

 


بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

فيروس كورونا المستجد

كورونا

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