الاتحاد الأوروبى ينتقد من يوصم البيض بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

انتقد جوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوربى للشؤون الخارجية، محاولات تشويه سمعة الاتحاد، من خلال وصم مواطنى الاتحاد الأوروبى فى الخارج، وتقديم الفيروس التاجى كنوع من مرض الأشخاص البيض أو إلقاء اللوم على المواطنين الأوروبيين، حتى أن بعض الطائرات مُنعت من الهبوط لأنه كانت هناك دفعة شعبية كبيرة تقول إنها كانت تحمل المرض معهم.

وقال بوريل، خلال مؤتمر عقده اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن نشر التضليل يمكن أن يقتل فى بعض الأحيان ولابد من توضيح الصورة، لذلك قامت فرقة العمل المعنية بمعلومات التضليل بجمع وتحليل الأدلة ووجدت أكثر من 100 حالة تضليل والتي تدفع في بعض الأحيان إلى هذا النوع من الإجراءات وتمنع الأمور من السير بسلاسة.

كما أشار بوريل إلى معركة الشائعات التى تقول أن الاتحاد الأوروبى لا يساعد بعض الدول قائلًا: نحن أهم شريك يساعد، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في كونه شريكًا موثوقًا يختار أيضًا التعاون بدلاً من المنافسة، فليس هذا هو الوقت المناسب لإلقاء اللوم على بعضهم البعض، وعلينا تعزيز الحاجة إلى التعاون.

لقد حان الوقت لتعزيز التعددية من أجل توحيد الجهود ومواجهة تهديد للبشرية جمعاء. تتأثر بعض البلدان أكثر من غيرها اليوم، بينما تأثرت بلدان أخرى بالأمس، وستتأثر بلدان أخرى أكثر من غيرها غدًا، الطريقة الوحيدة لمنع انتشار المرض هي من خلال الالتزام القوي بالعمل معًا.