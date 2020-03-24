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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ بورسعيد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:59 م
الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ بورسعيد جثه - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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انتشل الإنقاذ النهرى، منذ قليل، جثة شخص مجهول الهوية بمياه شاطئ بورسعيد وتم تحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان البلاغ ورد إلى شرطة النجدة  بالعثور على جثة لشخص مجهولة الهوية يبلغ من العمر حوالى 50 سنة غارقًا في مياه شاطئ بورسعيد خلف كافتيريا أبو طارق وجدت طافية فوق سطح الماء .

وعلى الفور انتشلت الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى مستشفى السلام بورسعيد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف علي هويته واسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


بورسعيد

جثة

اخبار بورسعيد

الإنقاذ النهرى

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