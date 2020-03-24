الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار حول العالم للتصدي لكورونا

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وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.

ووفقا لوكالة "واس" وقال جوتيريش، في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة اليوم: إن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً، النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن الوقت قد حان لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.

وطالب بتوفير مبلغ ملياري دولار لمكافحة كورونا في مناطق يعيش فيها اللاجئون، مشيراً إلى أن اللاجئين وغيرهم ممن شردتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بعض الدول تعاني جراء الحروب، قائلاً: "علينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب، إضافةً إلى أن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلاً، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة".