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لتجنب العدوى

"الأطباء" تطالب الصحة بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب لعدم قطع الخدمة عن المستشفيات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:00 ص
"الأطباء" تطالب الصحة بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب لعدم قطع الخدمة عن المستشفيات الدكتور حسين خيرى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافحة.
 
وأوضحت النقابة، فى خطابها، تلقيها شكاوى من الأطباء بالعديد من جهات العمل تفيد بوجود نقص في بعض الواقيات الشخصية (مثل الماسكات)، مما يجعل عمل الأطباء فى هذه الحالة خطرا عليهم وعلى المجتمع حيث أن الطبيب من الممكن أن يصبح هو نفسه مصدرًا للعدوی.
 
وطالبت النقابة، بالتأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية، مع ضرورة قيام جهات العمل بواجبها في عدم السماح بعمل أي طبيب دون إرتداء الواقيات الشخصية المطلوبة، وذلك حتى لا يتحول الطبيب نفسه من شخص يعالج المرضى إلى مصدر للعدوى لأسرته وللمجتمع، والتأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة إتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة هيئة مياه الشرب التابعة لها بضرورة عدم إنقطاع المياه عنها، وحال ضرورة إنقطاعها فيجب الحرص على ملء جميع خزانات المستشفى، حيث إن وجود المياه هي ركن أساسي في إجراءات مكافحة العدوي، لأنه حال إنقطاع المياه لأي سبب خارج عن الإرادة فسوف تضطر جهات العمل لتعليق الأعمال غير العاجلة لحين توفيرها.
 
وأكدت النقابة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.
 
وأشارت إلى ضرورة وضع خطة للتعاقد مع الأطباء من غير العاملين بالقطاع الحكومي للمشاركة برغبتهم في تكوين فرق طوارىء لمكافحة الفيروس حال الإحتياج إليهم، ونقابة الأطباء على إستعداد للتعاون مع الوزارة في ذلك، مطالبه بتوفير بوسيلة تواصل سريعة مع أحد مستولى لجنة إدارة الأزمة المشكلة، وذلك حتى يتم تواصل النقابة السريع معه حال وجود ملاحظات أو مشكلات تتعلق بمواجهة الوباء.
 
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