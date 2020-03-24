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ارحمنا يارب.. سكان فيصل يتضرعون بالدعاء من شرفات المنازل لمواجهة كورونا (فيديو)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:54 ص
ارحمنا يارب.. سكان فيصل يتضرعون بالدعاء من شرفات المنازل لمواجهة كورونا (فيديو) سكان فيصل بشرفات المنازل
كتب هيثم سلامة

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فى فيديو متداول على مواقع التواصل، تضرع سكان حى فيصل بمحافظة الجيزة، بالدعاء إلى الله برفع البلاء والوقاية من فيروس كورونا القاتل الذى انتشر فى كافة أنحاء العالم وأودى بحياة الآلاف.

وظهر خلال مقطع الفيديو عدد كبير من سكان حى فيصل يتضرعون بالدعاء خلال تواجدهم في شرفات منازلهم، داعين الله بزوال الغمة ورفع البلاء عن العالم، وسط تفاعل كبير بين رواد السوشيال ميديا ورددوا الدعاء قائلين: "ارحمنا يارب .. لا إله إلا الله .. الله أكبر.. يارب يارب .. ولله الحمد".

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

سكان فيصل
سكان فيصل

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد ، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

 

 


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