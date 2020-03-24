إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا ورفع 185 طن مخلفات صلبة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينه أبوقرقاص بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء فى المهد ، وقد قام الدكتور الحسينى الدبيكى رئيس الوحدة القروية بأتليدم ، بإزالة 4 حالات تعدى فى المهد بمساحة 3 قيراط و18 سهم ، وتم تحرير المحاضر والتحفظ على مواد البناء المستخدمة فى هذه المخالفات وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة إن الوحدة المحلية لا تتدخر جهداً فى ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه ذلك ، وأكد على رؤساء القرى بالمرور اليومى على القرى والتوابع مع تقديم تقرير يومى بنتيجة المرور .

كما قامت الوحدة المحلية بايقاف حالة بناء بدون ترخيص بقرية منتوت التابعة للوحدة القروية جريس ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

بينما قامت الوحدة القروية بنى موسى بعمل حملة نظافة مكبرة بقرية بنى موسى ورفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة كما تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة .

وتم رفع تراكمات القمامة الموجودة بها ورفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة ورفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة ، وفى بنى عبيد تم عمل حملة نظافة مكبرة بالقرية وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة ، بينما فى بنى حسن رفع 35 طن قمامة ومخلفات صلبة وكذلك فى قرية جرجيس تم رفع 25طن قمامه ، وكذلك فى نزلة اسمنت تم رفع 50. طن قمامه من المخلفات

يأتى ذلك فى ظل التوجيهات التى تقوم بها المحافظة فى الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة كرونا ،حيث اكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع القمامه اول باول والاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة باكوام القمامه ورفعها على الفور .

وذلك فى سياق مواجهة فيروس كرونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته من خلال من فض إقامة الاسواق ومنع الباعة الجائلين من التجمعات ، وكذلك إغلاق المقاهى فى السابعة مساءا ، واغلاق السناتر التعليمية ، وايضا تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات الحكومية .وتشكيل غرفة عمليات لمنع استغلال التجار لما تمر به البلاد والتصدى لمحاولات رفع الاسعار والتلاعب بالمواطنين .

إزالة القمامة والمخلفات من المنيا

تطهير المنازل

تطهير الوحدات الصحية