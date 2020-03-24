إزالة أجزاء خطرة من عقار قديم و التصدى للمخالف بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الاسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف ، و ذلك بالتوازى مع شن حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، و تنفيذ كافة قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى هذا الاطار.

و قد شن حى وسط الاسكندرية حملة وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، لإزالة الأجزاء العالقة والخطرة من العقار الكائن ب خلف 18 ابن حزم بالأزاريطة.

حيث قامت الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع مقاول الهدم بإزالة الأجزاء الخطرة والعالقة ،والتي تشكل خطورة داهمة علي حياة السكان والمارة، بالعقار الكائن خلف 18 شارع ابن حزم بالأزاريطة ،وذلك عن طريق استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة، والأوناش المخصصة لذلك.

من جهه أخرى و بناءاً علي تعليمات السيد موسى رئيس الحي و تحسين علوان سكرتير عام الحي قامت أدارة المتابعة الميدانية والتنسيق مع وحده التدخل السريع ومدير الأزمات والكوارث ورئيس القطاع ومفتشي المتابعة ، بفك شدة خشبية لاعمدة دور خامس علوي مخالف للرخصة داخل قرية الروضة وإيقاف الأعمال كما تم التحفظ علي كمية من الاسياخ الحديديه ناتج عن أعمال هدم بقطعة ارض بجوار الحاله السابقة.

وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول. و بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول . قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ، بإيقاف أعمال شدة خشبية بشارع عادل المصري .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد ، و تم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات واكد الحى على أنة لازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون.