اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة أجزاء خطرة من عقار قديم و التصدى للمخالف بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:23 م
إزالة أجزاء خطرة من عقار قديم و التصدى للمخالف بالإسكندرية انهيار عقار
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الاسكندرية حملات التصدى للبناء المخالف ، و ذلك بالتوازى مع شن حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، و تنفيذ كافة قرارات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى هذا الاطار.

و قد  شن حى وسط الاسكندرية حملة وفقا لتوجيهات العميد  فادي وديع رئيس حي وسط ، لإزالة الأجزاء العالقة والخطرة من العقار الكائن ب خلف 18 ابن حزم بالأزاريطة.

حيث  قامت الإدارة الهندسية بالحي بالتنسيق مع مقاول الهدم بإزالة الأجزاء الخطرة والعالقة ،والتي تشكل خطورة داهمة علي حياة السكان والمارة، بالعقار الكائن خلف 18 شارع ابن حزم بالأزاريطة ،وذلك عن طريق استخدام الأجهزة والمعدات اللازمة، والأوناش المخصصة لذلك.

من جهه أخرى و بناءاً علي تعليمات  السيد موسى رئيس الحي و تحسين علوان سكرتير عام الحي قامت أدارة المتابعة الميدانية والتنسيق مع وحده التدخل السريع ومدير الأزمات والكوارث ورئيس القطاع ومفتشي المتابعة ،  بفك شدة خشبية لاعمدة دور خامس علوي مخالف للرخصة داخل قرية الروضة  وإيقاف الأعمال كما تم التحفظ علي كمية من الاسياخ الحديديه ناتج عن أعمال هدم بقطعة ارض بجوار الحاله السابقة.

وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول. و بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول . قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ، بإيقاف أعمال شدة خشبية بشارع عادل المصري .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد ، و تم  إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات واكد الحى على أنة لازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط و فرض القانون.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

احياء الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مبادرات مجتمعية بالإسكندرية للوقاية من فيروس "كورونا".. المحافظ يعلن فتح حساب بنكى لعمال اليومية.. وأطباء يدشنون "امكث بالمنزل واستشرنا".. و"تنشيط السياحة" تنظم مسابقة "نظف وعقم شارعك"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:22 م

حبس 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب الخطف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:31 م

صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل أول عربة سكة حديد نموذج من العربات الروسية للسكة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:47 م

صور.. تكثيف حملات النظافة وتعقيم الصناديق بالإسكندرية لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة