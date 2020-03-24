اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أين دكتور فوشى.. أمريكيون يتساءلون عن سبب غياب خبير الأوبئة عن إحاطات ترامب

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:06 م
أين دكتور فوشى.. أمريكيون يتساءلون عن سبب غياب خبير الأوبئة عن إحاطات ترامب الدكتور فوشى وترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد لحظات من بدء دونالد ترامب لجلسة الإحاطة اليومية لقوة العمل حول جائحة فيروس كورونا، اندلعت حالة من الذعر الخفيف بين المشاهدين عبر الإنترنت نظرا لغياب خبير الأوبئة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وتساءل الجميع عن سبب غياب الدكتور أنتوني فوسي، خبير الأمراض المعدية البالغ من العمر 79 عامًا ، والذي أصبح له دورا أساسيا فى الإحاطات اليومية وبات حضوره يمثل عاملا مهدئا إلى جانب الرئيس.

 

وأطلق المتابعون هاشتاج "أين الدكتور فوشى"، على تويتر.

 

واعتبرت الصحيفة أن هذه التساؤلات عكست مدى اعتماد الدولة على حكمة الطبيب الذي يتحدث مباشرة من نيويورك مع انتشار وباء كورونا، لاسيما مع تنامى التحذيرات بأن الأسوأ لم يأت بعد. وقالت إنه بالنسبة للعديد من الأمريكيين القلقين الذين يشاهدونه من منازلهم ، فإن فوشي هو صوت العقل في وقت من عدم اليقين العميق.

وقالت الصحيفة إن غيابه في جلسة إحاطة أخرى كان مدعاة للقلق. هل تم تهميشه لمخالفته الرئيس؟ هل هو بصحة جيدة؟

وردا على سؤال حول غيابه من قبل مراسل الجارديان ، قال ترامب: "كنت معه الآن" ، موضحا أن فوشي كان "في اجتماع مع فريق العمل". وأكد مسؤول في البيت الأبيض حضور فوشى في اجتماعات سابقة في ذلك اليوم وأصر على أن غيابه يتماشى مع الالتزام بتناوب المتحدثين "اعتمادًا على أخبار اليوم".

وحاول فوشى نفسه تبديد المخاوف بشأن وضعه الحالي - مهنيًا وفسيولوجيًا. وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، الذي وصل إلى منزله يوم الأحد ، لمجلة ساينس إنه "منهك" ولكنه بخلاف ذلك "جيد".

قال: "أعني ، لست مصابا بكورونا على حد علمي " ، مضيفًا ضاحكًا: "وعلى حد علمي ، لم يتم فصلي".

لكن فوشى ذهب أبعد من ذلك. واعترف بأن بعض ما قاله ترامب لا "يتعارض" مع الحقائق. وقال خبير الأوبئة ، الذي خدم ستة رؤساء أمريكيين، إنه يعمل مع أعضاء فريق العمل لضمان مشاركة ترامب لمعلومات دقيقة من المنصة حول الفيروس، لكنه اعترف بأنه يمكن أن يكون مهمة صعبة.


فوشى

ترامب

كورونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يعلن نتائج فحص فيروس كورونا للسيدة الأمريكية الأولى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:25 ص

ترامب يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أزمة فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:00 ص

أزمة كورونا تشتعل فى وجه ترامب.. أكثر من 100 وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. كاتبة بواشنطن: الأوضاع متدهور والإدارة الأمريكية تسعى لمواجهة الخسائر.. وطبيب بنيويورك: الإعلان عن دواء فعال خلال أسبوعين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:30 ص

بريطانيا وأمريكا يكثفان جهودهما للتصدى لـ"كورونا".. ترامب خلال مؤتمر صحفى: لن نسمح بتحول الفيروس لأزمة اقتصادية طويلة المدى وسنوزع 8 ملايين قناع.. وبوريس جونسون: نسعى لتقوية نظامنا الصحي ونبحث عن لقاح جديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:22 ص

ترامب يعزز جهود مواجهة كورونا.. حظر تخزين المعدات الطبية وتحذيرات للكونجرس من ألاعيب سياسية.. توزيع ملايين الأقنعة وعشرة آلاف وحدة دواء تجريبي في نيويورك ..ويؤكد :الولايات المتحدة ستكون "مفتوحة قريبا للأعمال"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:16 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة