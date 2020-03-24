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من شرفات المنازل..

أهالى الإسكندرية يستنجدون بالدعوات إلى الله لرفع وباء وبلاء كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:55 ص
أهالى الإسكندرية يستنجدون بالدعوات إلى الله لرفع وباء وبلاء كورونا.. فيديو المواطنين بالإسكندرية يستنجدون بالدعوات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قام عدد من مواطنى بمحافظة الإسكندرية في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، من شرفات منازلهم بالتكبير والدعاء إلى الله من أجل الحد والتخفيف من انتشار فيروس كورونا فى مصر ورفع هذا البلاء. 

وردد المواطنون "الله أكبر"، و"يارب"، و"ارحمنا"، و"يا غفور"، متمنين من الله عزوجل أن يرفع عن مصر البلاء والأمراض وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا. 
 
وكان قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.
 
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
 
وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
 
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

 


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