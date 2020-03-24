اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أمريكية تروى معاناتها مع كورونا بعد إصابتها بالصمم وفقدان حاسة الشم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 م
أمريكية تروى معاناتها مع كورونا بعد إصابتها بالصمم وفقدان حاسة الشم امريكية اصيب بالصمم بعد معاناتها من كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل فيروس كورونا انتشاره وحصده لأرواح المئات يوميا وإصابة الآلاف فى كل دول العالم وحتى الناجين منه بعد الإصابة بعضهم يعانى من مضاعفات قد تجعله يعانى من عجز باقى حياته ، وتروى فتاة أمريكية مأساتها مع الفيروس التاجي والذى جعلها صماء وتفقد حاسة السمع والتذوق والشم، بعد أن أصيبت بالفيروس أثناء تواجدها فى إيطاليا .

امريكية

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قالت جوليا بوسكاليا أنها طالبة في جامعة بافالو في شمال ولاية نيويورك انتقلت إلى فلورنسا في يناير وأصيبت بسعال و لم تظهر أي أعراض أخرى عليها بالرغم من أنها تحمل عدوى الفيروس.  

وفي تعليق لها على تويتر، أوضحت كيف عادت إلى المنزل من إيطاليا التي تضررت بشدة حيث توفي أكثر من 6 آلاف شخص بسبب الفيروس التاجي.

قالت جوليا إنها كانت قادرة على العودة إلى الولايات المتحدة حيث لم يسأل أي شخص أين كنت.

وأضافت عند اجراء الاختبار لفيروس كورونا تبين ايجابيه حالتها بالرغم من أنه لم يكن لديها أى اعراض ، وأضافت " ذهبت إلى المنزل ، ولم يسأل أي شخص أين كنت، ولا حتى في الجمارك ولا المطار، وقالت لم يكن هناك شك في ذهني أنني لم يكن لدي الفيروس"

 

كورونا

وقالت  جوليا فى رسالتها للجميع عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"   أنها استيقظت في عذاب" في 29 فبراير ، مضيفة: "رأسي كان يدق ، خفقان بأذنى ، وشعرت كما لو أن حلقي كانت مشتعلة، كان جسدي مؤلمًا ، ولديّ قشعريرة ، وحمى ، وتناولت العقاقير المضادة للالتهابات وبقيت في الفراش طوال اليوم"

وأوضحت كيف قابلت طبيبة في اليوم التالي أخبرتها أنها مصابة بنزلة برد. قالت" في هذه المرحلة ، بدأت أفقد السمع في أذني اليسرى ، ظننت أنه احتقان لآنى  ما زلت لا أعاني من السعال"

بحلول 3 مارس في آخر يوم لها في إيطاليا ، قالت جوليا إنها "ما زالت لا تستطيع السمع"، مضيفة: "في هذه المرحلة فقدت كل القدرة على التذوق والشم ، ولكن لم يكن لدي سيلان الأنف أو السعال، كنت أعاني من الصداع باستمرار خلال اليوم الذي غادرت فيه ايطاليا لاعود إلى أمريكا".

بحلول 5 مارس ، عادت إلى الولايات المتحدة وفي الحجر الصحي الذاتي، وفي 14 مارس ، قالت جوليا إنها تم اختبارها للكشف عن الفيروس ، مضيفة" لم أكن أخطط للاختبار ومع ذلك ، يعمل أفراد عائلتي في مجال الرعاية الصحية ويريدون التأكد قبل العودة إلى العمل. كان علينا أن نطلب الفحص ، رفضوا حتى طلبنا مرارا وتكرارا.

وقالت فى تغريداتها "أنا بصحة جيدة تمامًا في الوقت الحالي ، لكن هذا لا يعني أنني حصلت على تبرئة من الفيروس ،  ويمكن أن ينطبق الشيء نفسه على اى شخص يحمل الفيروس،  لذا يرجى البقاء في الداخل، كن آمنًا وذكيًا. قلل من اتصالك بالأفراد ، لأن هذا سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن".

خاتمة رسالتها "لأولئك منكم في نفس الموقف، أتمنى لكم جميعاً الشفاء العاجل والبقاء بصحة جيدة، اشرب السوائل واغسل يديك".

 


كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة