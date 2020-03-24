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أخصائى فيروسيات بإيطاليا يحذر: الشفاء من فيروس كورونا لا يكسب مناعة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:51 ص
أخصائى فيروسيات بإيطاليا يحذر: الشفاء من فيروس كورونا لا يكسب مناعة فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قال الأخصائى الإيطالى فى مجال الفيروسات جوفانى دى بيرى والمسئول عن إحدى مستشفيات تورينو، إن "على من يخرج من كابوس الإصابة بفيروس كورونا، ألا يخفض مستوى حذره مطلقاً، فليس لدينا يقين بأن من يتعافى من (كوفيد 19) سيمتلك الحصانة منه".

وأضاف الإخصائى الإيطالى فى مقابلة مع  صحيفة "ليبيرو" الإيطالية أن "الحصانة على المدى القصير بالتأكيد، لكننا لا نعرف المزيد، فقد تنطبق فرضية المناعة الدائمة على فيروسات أخرى، كالحصبة على سبيل المثال، فلدينا دليل علمي” على ذلك، لكن “بالنسبة لفيروس كورونا ليس لدينا أي دليل، بل مجرد فرضيات فقط".

وحذر دى بيرى، وهو رئيس فريق الأطباء والممرضات الذين يواجهون حالة طوارئ فيروس كورونا في مقاطعة بييمونتي، من أنه "عندما يبدأ منحنى العدوى بالانخفاض، وأتمنى بصراحة أن يكون ذلك فى غضون أسابيع قليلة، فستكون تلك هى اللحظة الأكثر حساسية وحرجاً، حيث يكمن الخطر في تخفيف التدابير الوقائية التي اتخذناها، حتى بسبب إرهاق الناس منها".

وأضاف موضحا أنه "سيتعين علينا أن نقاوم قليلا لأن الفيروس قد يعيد نفسه ويخلق حالة طوارئ ثانية وربما تكون أكثر خطورة، وبعبارة أخرى "عندما سنرى النور فى نهاية النفق، قد ننبهر به. إلا أننى لا أرى في نهاية النفق في الوقت الراهن إلا مجرد بصيص، لكن "الطريق لا يزال طويلا".

ورأى دى بيرى أن "الأمل يمكن أن يأتي من البحوث الذي نقوم بها"، موضحا أن "حالة بلادنا تشبه إلى حد كبير ما حدث فى هوبى، المقاطعة الصينية التي كانت البؤرة الأولى للفيروس، من حيث عدد المصابين والضحايا، وقد "نجوا من الأمر في ما يزيد قليلا عن شهرين ".

وخلص أخصائي الفيروسيات الى القول إن من الواضح أن هناك "فروقاً بين الواقعين، لكننا فعلنا مثلهم بنسبة 70٪، وأوقات انتشار الفيروس يجب أن تكون هي نفسها مبدئيا".


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