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54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة وارتفاع عدد المصابين لـ509

الإثنين، 23 مارس 2020 02:19 م
54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة وارتفاع عدد المصابين لـ509 سنغافورة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها بأن 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة ليصل العدد الإجمالي إلى 509. 

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة سنغافورة، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد ليصل إجمالي الإصابات إلى 455 حالة. 
 
وفيما أعلنت سنغافورة أمس السبت عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.
 
ومع إلغاء المعارض الفنية وتأجيل افتتاح المعارض بالمتاحق الفنية لوقف انتشار فيروس كورونا فى سنغافورة، أعلن القائمون على البيناليات الفنية عن تأجيل موعد الافتتاح لأجل غير مسمى.

يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، ووصل عدد الوفيات بالفيروس في العالم حتى الآن لالاف الأشخاص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب، وسعت العديد من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس. 


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