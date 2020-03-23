54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سنغافورة وارتفاع عدد المصابين لـ509

ومع إلغاء المعارض الفنية وتأجيل افتتاح المعارض بالمتاحق الفنية لوقف انتشار فيروس كورونا فى سنغافورة، أعلن القائمون على البيناليات الفنية عن تأجيل موعد الافتتاح لأجل غير مسمى.

يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، ووصل عدد الوفيات بالفيروس في العالم حتى الآن لالاف الأشخاص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب، وسعت العديد من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.