اليوم السابع
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وفاة 320 شخص بفيروس كورونا فى مدينة لومبارديا الإيطالية خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 مارس 2020 05:40 م
وفاة 320 شخص بفيروس كورونا فى مدينة لومبارديا الإيطالية خلال 24 ساعة كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها عن وفاة 320 مصاب بفيروس كورونا فى مدينة  لومبارديا الإيطالية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتتعرض لها إيطاليا لخسائر فادحة نتيجة تفشى فيروس كورونا فى أنحاء البلاد، هذا ما أقر بها رئيس اتحاد الصناعات فى إيطاليا، حيث كشف بحسب "روسيا اليوم" عن تعرض البلاد لخسائر اقتصادية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار شهريا بسبب الإجراءات التى اتخذتها البلاد وتوقف النشاط الاقتصادي نتيجة تفشى الفيروس فى جميع أرجاء البلاد .

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا يعلق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة ثلاثة أيام، أو بالأدق حتى 25 مارس الجاري، لتعليق أنشطتها، "بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن".

وجاء فى المرسوم أنه "يُحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليًا، باستثناء احتياجات العمل الملحة بشكل مطلق أو لأسباب تتعلق بالصحة"، ويُستثنى من هذا، عمل المكاتب العامة والخاصة التي لم ترد في آخر الإجراءات التقييدية التي أقررتها الحكومة، لكن مع التوصية باللجوء إلى العمل المرن ومنح الإجازات والعطل".
 

كما يقول النص أيضا أن "أحكام المرسوم التى حددت التشديدات الجديدة لمكافحة (كوفيد 19) ستكون سارية المفعول أعتباراً من 23 مارس 2020 حتى 3 أبريل المقبل". كما "تم توحيد صلاحية هذا المرسوم والمراسيم الصادرة حتى الآن الى 3 أبريل ".

 

كورونا

ايطاليا

حالات وفاة

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