وفاة حماة نجل المرشد الإيراني بفيروس كورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها نقلا عن موقع إيران انترناسيونال، وفاة والدة زوجة ميثم خامنئي نجل المرشد الإيراني بفيروس كورونا.

على جانب اخر قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى ، إن 5 دول على الأقل وصلها فيروس كورونا من إيران ، مشيرا إلى أن خطوط طيران ماهان الإيرانية سيرت 55 رحلة بين طهران والصين وتسببت بزيادة إصابة الإيرانيين ، وأضاف "بومبيو" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين ، إن النظام الإيراني تجاهل تحذيرات مسؤوليه في قطاع الصحة وأنكر أول وفاة بسبب كورونا لمدة 9 أيام على الأقل.