اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 09:28 م
خالد صلاح
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وزير الصحة الجزائرى: بروتوكول علاجى جديد للكورونا أساسه دواء منتج محليا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:32 م
وزير الصحة الجزائرى: بروتوكول علاجى جديد للكورونا أساسه دواء منتج محليا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الإثنين، عن أنه تقرر وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد لفيروس كورونا أساسه دواء جديد منتج محليا، يتم استخدامه لحالات الإصابة المؤكدة، وقال بن بوزيد - فى تصريحات - إنه "استنادا لتجارب بعض الدول قررت اللجنة العلمية وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد أساسه دواء جديد منتج محليا ومستورد أيضا، يتم وصفه لحالات الإصابة المؤكدة وهو متوفر حاليا بالكميات الكافية".
 
وأكد وجود عملية تجديد مستمرة لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد "باستور الجزائر"، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وعبد العزيز جراد رئيس الوزراء بفضل كل التسهيلات التى اعتمدتها الحكومة لعملية استيراد هذه المواد. 
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الحكومة تتكفل بهذه العملية، معلنا أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات التحضيرية لفتح ثلاثة ملحقات لمعهد باستور لتشخيص فيروس كورونا، موضحا أن معمل وهران دخلت حيز الخدمة ابتداء من اليوم الإثنين فى حين أن معمل قسنطينة سيدخل حيز الخدمة يوم الأربعاء المقبل بينما يبدأ العمل بمعمل ورقلة خلال الأسبوع القادم.
 
وأكد أن الدولة مجندة كليا من خلال مؤسساتها للتصدى لهذا الوباء العالمي، مشددا على أنها قادرة على وضع حد لتفشى الوباء إذا تم احترام قواعد النظافة التى يوصى بها الخبراء.
 

الجزائر

الصحه الجزائريه

كورونا

فيروس كورونا

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