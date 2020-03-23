اليوم السابع
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وزير الخارجية اللبنانى: الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاح اقتصادى شامل

الإثنين، 23 مارس 2020 09:35 م
وزير الخارجية اللبنانى: الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاح اقتصادى شامل وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتي، التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج إصلاح هيكلى شامل لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبنانى على قواعد وأسس جديدة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية اللبنانى من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بوريل، جرى خلاله البحث فى كيفية مواجهة لبنان لخطر انتشار فيروس كورونا، واستعراض الإجراءات التى يقوم بها لبنان والاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد. 
 
من جانبه، شدد "بوريل" على دعم الاتحاد الاوروبى لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية اللبنانى عندما يتبلور، ومواكبته والاستعداد لتقديم المساعدة للبنان من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة.
 
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - فى بيان لها - أن الجانبين توافقا على أهمية الاستمرار فى التواصل والتشاور فى ما يتعلق بالقضايا التى تهم الاتحاد الأوروبى ولبنان، وتنشيط أطر التعاون القائمة بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2002 والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2006 .
 

لبنان

الخارجيه اللبنانيه

الحكومه اللبنانيه

الاقتصاد اللبنانى

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