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وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ134

الإثنين، 23 مارس 2020 02:53 م
وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ134 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أكدت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا فى المملكة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات المؤكدة إلى 134 وتسجيل 571 حالة سلبية بعد فحصها.

قالت وزارة الصحة المغربية إن الحالات الجديدة تتوزع بين مدن مكناس ومراكش، وباتت الدار البيضاء أحد أبرز المدن المغربية التى تتصدر المدن بتسجيل 34 إصابة، ثم الرباط سلا القنيطرة بـ32 اصابة، وفاس مكناس بـ29 إصابة، فمراكش آسفي بـ15 اصابة.

وظهرت 8 حالات بطنجة تطوان الحسيمة و6 حالات بسوس ماسة، و5 حالات بمنطقة الشرق و3 في بني ملال خنيفرة، بينما تم تسجيل حالة واحدة بمنطقة درعة تافيلالت وأخرى في كلميم واد نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالأراضى الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 134 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.

ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر الأراضى المغربية ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر حتى 20 أبريل المقبل.

وقال بيان للحكومة إن هذه الإجراءات" التى تندرج فى إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التى تتخذها السلطات العمومية،من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطنى ابتداء من 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل فى السادسة مساء".

وقال البيان ان كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم(نحو 140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا فى حالة الضرورة القصوى ومنع أى تجمع، وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا فى المغرب 109 أشخاص فى حين بلغ عدد حالات الوفاة ثلاث حالات كما تمت معالجة ثلاث حالات.

واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية حيث أغلق مجاله الجوى أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة. (


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