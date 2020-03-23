هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وفاة 19 مذيعا و11 رياضيا بكورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الاثنين وفاة 19 مذيعا و11 رياضيا بفيروس كورونا ، وكان متحدث وزارة الصحة فى إيران كيانوش جهان بور، أعلن اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1812 شخصا، والإصابات بلغت 32 ألفا و49 شخصا، ومتعافيين 8376.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري ، عن إنشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني نقصا.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.