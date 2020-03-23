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نيابة الشرقية تباشر التحقيق مع ربة منزل دفنت رضيعها فى شقة سكنية بالعاشر

الإثنين، 23 مارس 2020 12:25 م
نيابة الشرقية تباشر التحقيق مع ربة منزل دفنت رضيعها فى شقة سكنية بالعاشر متهم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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عرضت قوة من قسم ثانى العاشر من رمضان التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، ربة منزل؛ متهمة بدفن جثة رضيعها أسفل أرضية وحدة سكنية كانت استأجرتها، على نيابة  العاشر من رمضان، لمباشرة التحقيقات معها، برئاسة أحمد حمدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية  بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة مكبرة من رجال مباحث القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، وتُدعى "أم.ال.س.م" 38 سنة، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفى طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته والطفل إبن شرعى لها وتوفى وفاة طبيعية ولكنه توفى فدفنته.اسفل المنزل،تم  ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات،.

 

 


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