نائب يعلن على الهواء تبرعه بمكافأة شهر للعمالة اليومية و يطالب النواب بالتبرع

كتب عامر مصطفى

أعلن النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، تبرعه بمكافأة شهر من المجلس للعمالة غير المنتظمة بسبب الأزمة التى تمر بها البلاد جراء مواجهة انتشار فيروس كورونا، داعياً زملاءه في المجلس التبرع من أجل العاملين بعد مكوثهم داخل المنزل.

وطالب النائب خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولي المصرية، الشعب المصري التكاتف مع أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا لمنع انتشار العدوي، ومساعدة الأجهزة المصرية التى تبذل مجهود كبير.