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موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات التموينية للوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:13 ص
موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات التموينية للوقاية من كورونا بطاقات تموين ـ صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل موقع "دعم مصر" استقبال المواطنينمن أصحاب البطاقات التموينية لاستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد إلكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب التموين منعا لأى تجمعات وكإجراءاحترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وكإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".


وأشار إلى أنه يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمره واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

وأوضح التوجيه الوزارى يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.


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