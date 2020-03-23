منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تدين اعتقال صحفيين بتركيا نشروا تقارير عن كورونا

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أعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبى المعنى بحرية الإعلام هارلم ديسير عن قلقه بشأن اعتقال العديد من الصحفيين فى تركيا بعد أن نشروا تقارير حول أزمة فيروس كورونا، وقالت المنظمة الأوروبية ، فى بيان اليوم الإثنين ، إن سبعة صحفيين تم احتجازهم لفترة وجيزة الأسبوع الماضى فى تركيا بعد نشر موضوعات صحفية وتم الإفراج عن جميع الصحفيين بعد ذلك ، معربة عن قلقها ازاء هذا.

وأضافت " فى وقت الأزمة الحالى تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا فى توفير المعلومات المهمة للجمهور لمواجهة الأخبار المزيفة والإبلاغ عن القضايا ذات الاهتمام العام المتعلقة بالوباء".

وتابعت " بينما تقر المنظمة بأن استخدام سلطات الطوارئ مسموح به بموجب القانون الدولى استجابةً للتهديدات الكبيرة ، مثل الأزمة الصحية الحالية ، نود أن نذكر الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بأن أى استجابة طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وليس بها تمييز أو تجاوز".