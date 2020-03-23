مكافحة المخدرات بالقليوبية تضبط عاطلا بحوزته كيلو ونصف بانجو قبل ترويجها

القليوبية نيفين طه

القت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل بحوزته كيلو ونصف بانجو قبل ترويجها في منطقة شبين القناطر تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة بورود معلومات للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تفيد بقيام عاطل بترويج صفقة بانجو بمنطقة سندوه دائرة مركز شبين القناطر وعلى الفور تم تحديد مكان المتهم وتمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين من ضبطه ويدعى "ش.د.س" 58 سنة وبتفتيشه عثر بحوزته على كيلو ونصف الكيلو بانجو، واعترف المتهم أنه في طريقه لترويجه على عملاءه وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تمكنت مباحث مركز شبين القناطر من القبض على عاطلين هما "ا.ف.ا" 26 سنة و "ع.م.ا" 30 سنة وبحوزتهما 150 جرام هيروين ومبلغ مالي واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما قررت نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بحوزته ربع كيلو حشيش وسلاح نارى، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بضبط "ع س ع"، عاطل السابق اتهامه فى 13 قضية (مخدرات)، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 لسنة 2020م جنح قسم قليوب واحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.