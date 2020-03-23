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"لو وجدت شعرة فى المصحف ضعها فى الماء واشريها للشفاء من كورونا".. والإفتاء: خرافات

الإثنين، 23 مارس 2020 06:51 م
"لو وجدت شعرة فى المصحف ضعها فى الماء واشريها للشفاء من كورونا".. والإفتاء: خرافات دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية على ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – واتس آب" حول الزعم بأن من يجد شعره فى المصحف فى سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فهى شفاء من فيروس كورونا.
 
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ننبه على أن هذا الأمر من الخرافات، وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة، وألا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن حفظ النفس الإنسانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية قائلة: "‫النظافة من الإيمان‬، و‫يجب التغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا وهى:
 
1- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.
2- لا تذهب إلى أماكن التجمعات‬.
3- اترك مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين.
4- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت دار أربعة وصايا حول فيروس كورونا وهى:
 
1- ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.
 
2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.
 
3- شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.
 
4- على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

 


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