كمامة مزودة بـ"شفاطة" لشرب الشاى والقهوة تلقى إعجاب آلاف الصينيين

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى ، إن الكثيرين في الصين اليوم شعروا بالتفاؤل والمعنويات المرتفعة حتى أن صورة لمدونة شابة ترتدي كمامة مصممة بشكل خاص ومزودة بفتحة صغيرة لإدخال "شفاطة" لشرب الشاى أو القهوة، حازت إعجاب الكثير من الصينيين.



التباعد

وأوضحت بى بى سى أنه بغض النظر عن فاعلية هذه الكمامة فى الحماية من فيروس كورونا، إلا أنها تعكس الوضع الآن فى الصين، حيث يرى كثيرون أن الحياة تعود إلى طبيعتها نوعا ما بعد شهرين تقريبا من العزلة الذاتية.

واستخدم أكثر من 11000 مستخدم هاشتاج #MilkTeaMask ، ليمزحون حول دقة وإتقان تصميم الكمامة بحيث تتناسب مع "الشفاطة" بشكل مريح ، ويمكن للمستخدمين الشرب دون لمس وجوههم.

وسارعت بعض الشركات المصنعة عبر الإنترنت لتكرار التجربة وإنتاج العديد من هذه الكمامات.

وقالت "بى بى سى" إن المسألة أصبحت نكتة خفيفة على الإنترنت في الصين حيث أن حب الناس للشاي المثلج والحليب لم يمنعهم من الشرب بمسئولية.

في أواخر شهر فبراير ، وضع أحد مقاهي الشاي في وسط مدينة تشانجشا علامات تبعد كل واحدة عن الأخرى مترًا على الأقل فى شارع مزدحم للمشاة ، حتى يتمكن الناس من ممارسة التباعد الاجتماعي والاستمتاع بالمشروبات.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تم السماح للسكان الذين يعيشون في مدينة ووهان الصينية التى كانت مركز اندلاع وباء كورونا، ويسكنها 11 مليون شخص بمغادرة مجمعاتهم السكنية في مجموعات صغيرة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن وسائل النقل العام بدأت فى التشغيل مرة أخرى وُسمح للأشخاص بالعودة إلى العمل إذا تم التأكد من أنهم بصحة جيدة. كما يمكن لغير المقيمين ، الذين تقطعت بهم السبل هناك منذ أن دخلت قيود السفر الصارمة حيز التنفيذ في 23 يناير ، البدء في التقدم لمغادرة المدينة. أبلغت الصين عن 39 حالة إصابة بفيروس جديدة منذ يوم الأحد وجميعها مستورد من الخارج.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أى إصابة محلية جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنها تلقت تقارير عن 9 وفيات و39 حالة إصابة جديدة جميعها حالات وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي المسجل في الصين إلى 3273 وفاة و81272 إصابة حتى نهاية يوم أمس.