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كلاب تلتهم طفل 8 سنوات ببريطانيا ليلقى مصرعه فى الحال

الإثنين، 23 مارس 2020 06:38 م
كلاب تلتهم طفل 8 سنوات ببريطانيا ليلقى مصرعه فى الحال كلاب - أرشيفية
كتب محمد جمال

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لقى طفل 8 سنوات مصرعه بعد مهاجمة مجموعة من الكلاب له بدبلن ببريطانيا حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز، وهرع والديه به إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسة الأخيرة بالمستشفى، وتباشر الشرطة البريطانية التحقيق فى الواقعة.

وحثت بريطانيا مواطنيها على البقاء فى منازلهم، وعدم الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ كما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، فى إطار مكافحة وباء كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك فى تغريدة له على (تويتر) اليوم الاثنين "يجب البقاء فى المنزل إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق لحماية جهاز الصحة لدينا في إطار جهودنا الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

وكان هانكوك قد صرح لهيئة (بي بي سي)، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لم يلتزم الناس والشركات بسياسات الإبقاء على التباعد الاجتماعي.


بريطانيا

دبلن

أيرلندا

أخبار بريطانيا

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