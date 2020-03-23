اليوم السابع
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فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:30 م
فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو ميركل

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يواصل فيروس كورونا، ضرب كبار زعماء أوروبا ليصل إلى المستشارة أنجيلا ميركل، الذى أصيبت مؤخرا بالفيروس، في الوقت الذى تستمر فيه الإصابات والوفيات بمعدلات ضخمة في إيطاليا، وذكر موقع العربية، أن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكد أنها مصابة بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بكورونا.
 
 
 وقال المتحدث باسم المستشارية الألمانية إنه عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته ميركل الأحد، أبلغها طبيب أن نتائج الفحص الذي أجرته يوم الجمعة جاء إيجابيا، وأنها مصابة بفيروس كورونا، وقررت ميركل عزل نفسها وإكمال عملها من المنزل.
 
 "فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية".. هذا ما صرحت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى أحدث ظهور لها.
 
أيام قليلة مرت على تحذيرات ميركل
 
وحديثها الجاد عن خطورة الوضع فى ألمانيا والأمور الواجب اتباعها لمنع تفشي فيروس كورونا 
 
حتى أعلنت منذ بضعة ساعات عن خضوعها للعزل المنزلى
 
عقب مخالطتها لطبيب يوم الجمعة الماضي ثبت إصابته فيما بعد بفيروس كورونا 
 
تخضع ميركل لفحص فيروس كورونا المستجد بشكل متكرر الأيام المقبلة 
 
وتقوم بأعمالها المكتبية من المنزل 
 
الطبيب الخاص بميركل، شتيفن زايبرت قال إن تحديد إصابة المستشارة بالفيروس ام لا 
 
سيستغرق بعض الوقت نظرا إلى أن نتيجة الاختبار لن تكون حاسمة بعد في هذه المرحلة.
 
ألمانيا خامس دولة على مستوى العالم من حيث تفشى وباء كورونا 
 
سجلت أكثر من 22 ألف إصابة وما يزيد على 80 وفاة منذ بداية الأزمة
 

ميركل

انجيلا ميركل

المانيا

كورونا

فيروس كورونا

المستشارة الألمانية

إصابة ميركل بكورونا

اليوم السابع بلس

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