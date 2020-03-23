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فيديو.. والد طفل مدرسة الزمالك وابنه المصاب بكورونا: تلقينا الرعاية الكاملة من الأطباء وأرفع لهم القبعة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:17 م
فيديو.. والد طفل مدرسة الزمالك وابنه المصاب بكورونا: تلقينا الرعاية الكاملة من الأطباء وأرفع لهم القبعة مرشد سياحى محمد النشئواتى
كتب هيثم سلامة

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وجه محمد النشئواتى مرشد سياحى، ووالد طالب مدرسة الزمالك المصاب بفيروس كورونا، التحية إلى العاملين من الأطباء والممرضين بالحجر الصحى بإحدى مستشفيات الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تلقى هو ونجله الرعاية الكاملة، كما طالب المصريين بضرورة البقاء من المنزل، لكى نعبر تلك المرحلة بالالتزام.

وقال محمد النشئواتى مرشد سياحى مصاب بفيروس كورونا، "كان معايا سائح من ألمانيا أصيب بالفيروس ولم يكن ظاهر عليه، احتمال أكون أنها أتعديت منها.. ولما رجعت أصيبت بدور برد جامد جدا، وروحت للدكتور وأدانى علاج.. كان لازم أروح وزارة الصحة عشان أشوف اه سبل العلاج، بعد ماروحت حميات إمبابة، أخذوا منى عينات واتضح أنى نقلت أبنى أدم الفيروس". 

الطفل أدم
 
محمد النشئواتى
 

وأضاف، بعد أن أتعرف إن العينة إيجابية.. نقلونا بسيارات الإسعاف.. على الإسماعيلية في الحجر الصحى .. ولقينا كل العناية الكاملة من الأطباء وأرفع لهم القبعة وأشكرهم على مجهودهم الرائع.. ربنا يبعد عن البلد أي حاجة وحشة .. أنا بقول لأمهات والأطباء ومصر كلها إن أمن بلدنا مهم جدا.. عشان لازم نعدى المرحلة.. لما الريس يقول حاجة يقصد الخير للبلد كلها.. إن شاء الله هنعدى المرحلة ده .. لو التزمنا وقعدنا في البيت.. احنا هنبقى البلد اللى عدت الخطر.. أرجوا الالتزام في البيت.. القعدة في المستشفيات صعبة.. قعادك في البيت ضرورى.

محمد النشئواتى 2
 

وقال الطفل أدم المصاب بفيروس كورنا:"أنا هنا فى الإسماعيلية عشان أنا عندى الفيروس.. وأشكر كل أصحابى والمدرسة بتاعى كلها بيدعمونى .. إن شاء الله أطلع من هنا قوى ".

ويشار إلى أن أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا مشتركا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت فيه إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك كإجراء احترازى وفرض عزل ذاتى على الطلاب والمعلمين ، نظرا لمخالطة بعض أقرب عدد من طلاب المدرسة لمجموعة من الأجانب، وإلى نص البيان..

" في ضوء حرص وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة أبنائنا واتساقًا مع ما أعلنه وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة لمواجهة انتشار الفيروس فقد تتبعت وزارة الصحة والسكان بعض أقارب من تعرض للاختلاط بالزائرين الأجانب وعليه فقد أخذنا "قرارًا احترازيًا" بغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية لمدة 14 يوم كإجراء "وقائي" نظرًا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

وأفادت الوزارتان فى بيانهما المشترك أنهما تتابعان الموقف في كافة مدارس الجمهورية على مدار الساعة وتطمئن السادة أولياء الأمور أن هذه الإجراءات وقائية ولا تدعو لأي قلق كما تهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.

 

 


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