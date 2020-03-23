فيديو.. الإيطاليون يستجيبون لقرار الحكومة بالبقاء داخل منازلهم.. شوارع فينيسيا الساحرة فارغة

كتب آسر أحمد

تعيش إيطاليا فترة صحية صعبة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل كبير فيها، وتسجيلها أكبر عدد إصابات في العالم، فبعد أن كانت شوارعها وطرقها تتسم بالحيوية تحولت لمدن خالية من المواطنين الذين قرروا الاستجابة والبقاء داخل منازلهم تخوفاً من الإصابة بالفيروس وللحد من انتشاره، بعد تعليمات السلطات الإيطالية بالالتزام بمنازلهم.

وظهرت شوارع مدينة فينيسا الساحرة وهي خاوية بدون أى مواطنين في ظل الحظر الصحي الذي فرضته السلطات الإيطالية لحين الانتهاء من تلك الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع، كما ظهرت البحيرة التي تشتهر بها المدينة الشهيرة وهي بدون أى حركة للمراكب واليخوت، بعد أن كانت من أكبر الوجهات السياحية في أوروبا.

وسجلت إيطاليا أمس الأحد، عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد 651 حالة في يوم واحد ليصل إلى 5476 حالة مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة وهي اقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة أمس الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة في السابق.

وظل إقليم لومباردي الشمالي الأكثر تضررا في وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه يجب على كل الشركات الإيطالية أن تغلق حتى الثالث من أبريل على الأقل باستثناء الشركات التى تقدم خدمات أساسية للحفاظ على سلسلة الإمداد فى البلاد فى أحدث محاولة مستميتة لوقف انتشار جائحة كورونا.

وسجلت إيطاليا قفزة فى عدد وفيات كورونا بلغ نحو 800 أول أمس، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى أكثر البلاد تضررا من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريبا.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونى بوقف كل الإنتاج غير الاستراتيجى لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 799 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وقال: "إنها أصعب أزمة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية " ، مؤكداً: "ليس لدينا بديل".

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قول كونتى "ما سيتم تنفيذه هو "إجراءات صارمة، ولكن ليس لدينا بديل، ففى هذه اللحظة يجب أن نقاوم، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا حماية أنفسنا".

وأضاف أن هذه إجراءات "ستستغرق وقتا لإظهار أثارها"، موضحا وفاة العديد من المواطنين هم ألم يتجدد كل يوم، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى ؛ يجب علينا إغلاق الأراضي الوطنية بأكملها لكل نشاط إنتاجي غير ضروري ، وليس ضروريًا ، على الرغم من أننا نضمن السلع والخدمات الأساسية".