فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمدينة نقادة بقنا ..تعرف عليها

قنا - وائل محمد

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نقادة انه نظرا لقيام هندسة كهرباء نقادة بأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق الاتية "كوبرى دنفيق ، قرقطان ، اسمنت ، بشلاو ، ترعة صوص ، عزبة طايع" وذلك غدا الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

فى سياق أخر عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة لمحطة رفع صرف صحى البرابرة بمدينة قوص ومواطن تقدم الشكوى بهدف تذليل معوقات تشغيل المحطة .

أكد الداودى انه تم الإتفاق على تشغيل المحطة بعد اسبوعين من الآن حيث تم تكليف الشركة المنفذة بتوفير مولد كهرباء كما تم توجيه مسئولى شركة المياه ببدء اجراءات استلام شبكات الإنحدار الخاصة بالمحطة مؤكدا على اهمية التفاعل مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وايجاد الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطنين بإهتمام أجهزة المحافظة بمشاكلهم والعمل على حلها وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

كما صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا انه تم الإتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق السياحى قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 6 كم جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء بقنا ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

واكد الداودى خلال الإجتماع انه تم حل كافة المعوقات التى تسببت فى توقف أعمال تنفيذ إنارة الطريق وتم تكليف مسئولى قطاع كهرباء قنا ببدء التنفيذ بدءا من الغد ،مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 5 مليون و160 ألف جنيه وذلك بهدف تحقيق اعلى معدلات السلامة والأمان لمرتادى هذا الطريق من المواطنين والسائحين.