اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمدينة نقادة بقنا ..تعرف عليها

الإثنين، 23 مارس 2020 05:23 م
فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمدينة نقادة بقنا ..تعرف عليها فصل الكهرباء - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نقادة انه نظرا لقيام هندسة كهرباء نقادة بأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق الاتية "كوبرى دنفيق ، قرقطان ، اسمنت ، بشلاو ، ترعة صوص ، عزبة طايع" وذلك غدا الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

فى سياق أخر عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة لمحطة رفع صرف صحى البرابرة بمدينة قوص ومواطن تقدم الشكوى بهدف تذليل معوقات تشغيل المحطة .

أكد الداودى انه تم الإتفاق على تشغيل المحطة بعد اسبوعين من الآن حيث تم تكليف الشركة المنفذة بتوفير مولد كهرباء كما تم توجيه مسئولى شركة المياه ببدء اجراءات استلام شبكات الإنحدار الخاصة بالمحطة مؤكدا على اهمية التفاعل مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وايجاد الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطنين بإهتمام أجهزة المحافظة بمشاكلهم والعمل على حلها وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

كما صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا انه تم الإتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق السياحى قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 6 كم جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده بحضور  كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندس زكريا عبدالحميد وكيل وزارة الكهرباء بقنا ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

 واكد الداودى خلال الإجتماع انه تم حل كافة المعوقات التى تسببت فى توقف أعمال تنفيذ إنارة الطريق وتم تكليف مسئولى قطاع كهرباء قنا ببدء التنفيذ بدءا من الغد ،مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 5 مليون و160 ألف جنيه وذلك بهدف تحقيق اعلى معدلات السلامة والأمان لمرتادى هذا الطريق من المواطنين والسائحين.

 

 

  

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

قطع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة