عضو بنقابة الأطباء: 26 إصابة بكورونا بين أعضاء الفريق الطبى حتى الآن

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات،عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، نقيب أطباء الدقهلية السابق، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين أعضاء الفريق الطبى فى مصر، وصل إلى 26 حالة إصابة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذة الأعداد قابلة للزيادة، وهى فقط ما تمكنوا من التعرف عليها.

وأوضح الزيات، فى بيان، أن المصابين بفيروس كورونا من بينهم 6 من الأطباء البشريين، وصيدلى واحد، 7 من فرق التمريض، و4 من المراقبين الصحيين، و5 من فنيين المعامل، و3 من فنيين الأشعة، مشيرا إلى أن إصابات الأطباء تتضمن استشاري صدر دمياط، دكتورة حميات منوف، استشاري الباطنة في مستشفي الطلبة جامعة القاهرة، ودكتورة رعاية مستشفي الشروق بالهرم، ودكتور تجميل مستشفى البنك الأهلي، ودكتور بمستشفى المنيرة.

كانت نقابة الأطباء، قد أرسلت إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خطاباَ تؤكد فيه أنه من واقع حرص النقابة على القيام بدورها في التعاون من أجل التغلب على الأزمة الصحية الحالية، فإنها تحيط الوزارة علما بوجود بعض الملاحظات من الأطباء العاملين ببعض الجهات الصحية تتعلق بوجود مشكلات في سرعة توفير بعض الواقيات الشخصية وتوحيد معايير تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبالطبع نعلم حرصكم على ضرورة تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية، حيث أنه شيء هام جدا ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء الي مكان لنشر العدوى.

وطالبت النقابة، التأكيد على المسئولين بضرورة تأجيل تنفيذ أي حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة في الفترة الحالية، إن وجدت في بعض الجهات، وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس التقليل فرص إنتشار العدوى بين المواطنين، معلنه تخصيصها لرقم واتس آب (01095111247 )، لتواصل الأطباء مع نقابتهم حال عدم توفر المستلزمات في أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.