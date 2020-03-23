اليوم السابع
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ضبط 5000 عبوة مستحضرات تجميل مقلدة ومطهرات منتهية الصلاحية بالبحيرة

الإثنين، 23 مارس 2020 11:44 ص
ضبط 5000 عبوة مستحضرات تجميل مقلدة ومطهرات منتهية الصلاحية بالبحيرة مستحضرات تجميل - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق وتطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء المحافظة، مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة .

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت ادارة  الرقابة التموينية بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة بكفر الدوار.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5000 عبوة مستلزمات طبية مقلدة ومطهرات ومستلزمات تعقيم منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، وأنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة . والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .

واكد محافظ البحيرة  إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .


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