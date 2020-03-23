اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص لتصنيعهم كمامات مجهولة المصدر في أكتوبر

الإثنين، 23 مارس 2020 11:50 ص
ضبط 3 أشخاص لتصنيعهم كمامات مجهولة المصدر في أكتوبر المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص لتصنيعهم وتسويقهم الكمامات من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات ومكافحة كافة صور الغش التجارى.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى ومكافحة جرائم احتكار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من ضبط (صاحب مكتب توريدات مستلزمات طبية، صاحب مغسلة وترزى بذات المغسلة) لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة و"مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها فى عبوات "على أنها معقمة" لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالمحلات والأسواق بأسعار مغالية مُستغلين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مُعرضين حياة المواطنين وصحتهم للخطر، مُتخذين من مغسلة الثانى مقراً لنشاطهم الإجرامى، وضُبط بالمغسلة 3450 كمامة معدة للبيع "منتج نهائى"، 2000 كمامة معدة للتصنيع والتعبئة، و4 أكلشيه لشركات مختلفة، ومواد خام، و       معدات التصنيع، ومبلغ مالى، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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