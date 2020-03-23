ضبط 20 متسللا عبر الحدود بالأقصر وأسوان

كتب محمود عبد الراصي ـ إيهاب المهندس

نجح قطـاع مكافحـة المخدرات والجريمـة المنظمة لمكافحة جرائـم الهجـرة غير الشرعـيـة في ضبط 12 متسللا يحملون جنسيات إحدى الدول العربية بالأقصر، و8 مهاجرين بحملون جنسيات مختلفة بأسوان.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين بإحدى المناطق بدائرة مركز إسنا محافظة الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 12 مهاجرا غير شرعى يحملون جنسية إحدى الدول العربية ، وكما تمكنت الإدارة من ضبط 8 مهاجر غير شرعى يحملون جنسيات مختلفة حال تواجدهم بإحدى المناطق بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود قطـاع مكافحـة المخدرات والجريمـة المنظمة لمكافحة جرائـم الهجـرة غير الشرعـيـة بكافــة صورها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد من تلك الأنشطة الإجرامية وملاحقة مـمارسـيها بالتنسيق والأجهزة المعـنية، وتكثيف الجهود لتحديد العناصر القائمة على عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد