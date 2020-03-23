صور .. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشوارع والأسواق لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة " كورونا"

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، لتفقد عددا من الأسواق والشوارع والميادين لمتابعة مدى التزامها بالقرارات التي اصدرتها الحكومية المصرية لإغلاق الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ، وتنفيذ تعليمات الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي له.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أسواق المنشية بحي الجمرك وسوق شيديا بنطاق حي وسط ، والشوارع المحيطة بهما لمتابعة التزام كافة المحال والأسواق بالإغلاق في مواعيدها المقررة ، وكذا استمرار أعمال تطهير الشوارع والأسواق ، مشددة على المسئولين بضرورة تكثيف أعمال التطهير خاصة بأسواق اللحوم والأسماك ، وذلك بالمواد المطهرة والنسب التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية ، جاء ذلك بحضور نجوى أمين رئيس حي الجمرك والعميد فادي وديع رئيس حي وسط.

فيما قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي ، للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام السابعة مساءا ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومية المصرية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها ، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية شنت عدة حملات مشددة خلال الايام السابقة ، وستستمر في حملاتها لحين الانتهاء من تلك الأزمة

يأتي هذا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجارى.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفورى فى تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

كما شدد "الشريف" على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس.



نائب محافظ الاسكندرية



نائب محافظ الاسكندرية



نائب محافظ الاسكندرية



